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لبنان وإسرائيل تُديران مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية

لبنان وإسرائيل تُديران مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن لبنان وإسرائيل سيديران مباحثات مباشرة بوساطة أمريكية حول ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وأوضحت القناة، على لسان مصدر سياسي بارز أن إسرائيل وافقت على الدخول في مفاوضات مباشرة مع لبنان، بوساطة أمريكية لحل النزاع البحري، وليس لمناقشة قضايا أخرى.

ونقلت القناة، عن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أن بلاده وافقت على الجلوس إلى مائدة مفاوضات مباشرة وواحدة مع لبنان بوساطة أمريكية، لمناقشة القضايا الخلافية بين الجانبين، أهمها النزاع البحري.

وأشارت غلى أن الطرفين، اللبناني والإسرائيلي، سيناقشان النزاع البحري، دون التطرق لقضايا خلافية أخرى، مثل النزاع البري، أو ملف مزارع شبعا، على أن تعقد هذه المحادثات في مجمع لقوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

ولم يعلق لبنان بشأن ما إذا كان سيشارك في محادثات أو أي إطار زمني محتمل؛ بحسب "رويترز".

وترسل الولايات المتحدة مبعوثا رفيع المستوى في مهام مكوكية بين لبنان وإسرائيل، لكنها لم تعلن أيضا موعدا أو مكانا، وقالت إنها مستعدة لمساعدة البلدين في تسوية النزاع.

والبلدان في حالة حرب رسميا منذ إنشاء إسرائيل في عام 1948، ولطالما اختلفا بشأن ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط، وهي قضية برزت، في العقد الماضي، عندما اكتشفت مكامن ضخمة للغاز الطبيعي في المنطقة.

ويتنقل المبعوث الأمريكي، ديفيد ساترفيلد، بين إسرائيل ولبنان في مسعى لتهدئة التوتر الذي نجم أيضا عن نزاع على الحدود البرية.

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