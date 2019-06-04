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شاهد: العاهل الأردني يكشف موقف دولة عربية من "صفقة القرن"

شاهد: العاهل الأردني يكشف موقف دولة عربية من "صفقة القرن"
العاهل الأردني - عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
كشف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن موقف بلاده مطابق لموقف المغرب فيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، التي يسوقها مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر.

وقال الملك الأردني، إن بلاده اعترضت على الخطة الأمريكية، وهو الموقف ذاته لملك المغرب، وقال: "أريد أن اشكر أخي وابن عمي الملك محمد السادس، لأنه ما في أحسن من موقف بالنسبة للأردن وبالنسبة للقدس".

وجاءت كلمة الملك الأردني خلال لقاء مجلسي أوقاف وكنائس القدس الشريف وشخصيات مقدسية وممثلين عن عرب الداخل في فلسطين المحتلة.

كما أنها تأتي بعد الجولة التي قام بها كوشنير، الذي يوصف بعراب "صفقة القرن" التي تتضمن مقترحات أمريكية للتوصل إلى عملية سلام فلسطيني إسرائيلي، وهي الجولة التي قادته إلى كل من الرباط، حيث التقى الملك محمد السادس على مائدة إفطار، ثم بعدها انتقل كوشنر إلى الاردن وإسرائيل.

 


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