بمشاركة الطيبي وعودة.. تحالف عربي يهودي لخوض انتخابات الكنيست

كشف النائب عيساوي فريج من حزب ميرتس النقاب عن اتصالات ولقاءات جرت أمس بينه وبين النائبين أحمد الطيبي وأيمن عودة بهدف إقامة إطار سياسي يهودي عربي مشترك برئاسة يهودية عربية مشتركة، لخوض الانتخابات.











إلى ذلك، لم يستبعد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة التعاون مع أحزاب المعارضة اليهودية من أجل سد الطريق أمام بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة.





رام الله - دنيا الوطنوأضاف فريج، وفق إذاعة (كان) الإسرائيلية، أنه اتفق مع رئيسة حزبه تمار زاندبيرغ على تفويض يانيف ساغي، المدير العام لمركز المجتمع المشترك "جفعات حَفيفا"، بمواصلة هذه الاتصالات.