شؤون فلسطينية

إسرائيل تُوجه لوائح اتهام لأربعة صيادين بتهمة "تهريب مواد لتصنيع الصواريخ"

إسرائيل تُوجه لوائح اتهام لأربعة صيادين بتهمة "تهريب مواد لتصنيع الصواريخ"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن الإدعاء العام الإسرائيلي قدم لائحة اتهام ضد أربعة صيادين من سكان قطاع غزة بحجة محاولة تهريب مواد تستخدم في تصنيع الصواريخ عبر البحر من الجانب المصري.

وأوضحت الصحيفة، أن الصيادين الأربعة هم إبراهيم وأحمد وإبراهيم البردويل، والرابع محمد صيام، حيث اتهموا بمحاولة تهريب 24 برميلا من الألياف الزجاجية التي تستخدم في تصنيع الصواريخ.

ووفقاً للائحة الاتهام، فإنه تم اعتقالهم في الحادي عشر من الشهر الماضي، حين كانوا على متن مركبين توجهوا فيه إلى الحدود البحرية المصرية للقاء تجار مصريين لتهريب تلك البضائع، حيث تم اعتراضهم من البحرية الإسرائيلية واعتقالهم.

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