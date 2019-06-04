اشتية يطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بالتراجع عن قرارها الاستيطاني في القدس

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء، "إن قرار إسرائيل بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، واستمرار اعتداءاتها على المصلين والمرابطين في الأقصى يعكس العقلية الاستعمارية، ومحاولة تكريس الأمر الواقع وتدمير أي فرصة متبقية للعملية السياسية".وطالب اشتية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل للتراجع فورا عن إجراءاتها الاستعمارية التي تتعارض مع الإجماع الدولي والقرارات والقوانين الدولية، معتبرا أن بيانات الاستنكار رغم أهميتها غير كافية.وتابع رئيس الوزراء: "يجب إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف إجراءاتها الاستفزازية سواء بإعلانها عن بناء وحدات استيطانية على أراضي القدس الشرقية أو باعتداءاتها على المصلين في الحرم القدسي الشريف في أيام الشهر الكريم".واردف اشتية: "إن الاعتداءات على القدس، بما تحمله من قدسية دينية ووطنية، ستجر تبعات خطيرة".ودعا رئيس الوزراء دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، لإنقاذ حل الدولتين الذي تطيح به إسرائيل بسياساتها اليومية، محذرا من التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.