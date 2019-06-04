دولتان تُعلنان الخميس أول أيام عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت دولتان غربيتان، مساء الثلاثاء، عدم ثبوت هلال شهر شوال، مشيرتين إلى أن غداً الأربعاء المتمم لشهر رمضان المبارك.





وأكدت "بنغلاديش و‏سلطنة بروناي"، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن غد الأربعاء هو المتمم، وأن الخميس هو أول أيام عيد الفطر السعيد.





يذكر أن عدد من الدول رجح أن يكون الخميس عندهم العيد، وليس يوم غد الأربعاء، حيث ستقوم هذه الدول بتحري هلال شوال اليوم الثلاثاء الذي يصادف فيها 29 رمضان حيث تأخرت في الصيام عن باقي دول المنطقة.وهذه الدول: سلطنة بروناي، والهند، وباكستان، وبنغلادش، وإيران، وسلطنة عمان، والمغرب.