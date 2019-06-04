للمرة الثالثة.. إسرائيل تُحول أموال المقاصة لحسابات السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

قالت إذاعة (كان) الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال حولت أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" إلى السلطة الفلسطينية، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية الأزمة.



وأوضحت الإذاعة، أن إسرائيل حولت الأموال بعد خصم (500) مليون شيكل، التي تدفع لصالح عائلات الأسرى والشهداء، مشيرةً إلى أن السلطة الفلسطينية جددت رفضها لاستلام الأموال منقوصة.





وأضافت الإذاعة: "الحكومة الإسرائيلية حوّلت بقرار أحادي الجانب، مئات ملايين الشواكل لحسابات بنكية تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله".



يذكر أن إسرائيل قررت بداية العام الجاري خصم 11.3 مليون دولار من عائدات المقاصة كإجراء "عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء".