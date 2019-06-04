كوشنير يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي ويطلعهم على "صفقة القرن"

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن يستقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الثلاثاء، مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر في بروكسل بطلب من الأخير، لإجراء محادثات حول الوضع في الشرق الأوسط، حسبما أعلنت المتحدثة باسم يونكر مينا أندريفا.



وقالت المتحدثة، وفق صحيفة (القدس): إن الرئيس يونكر يلتقي جاريد كوشنر، مستشار رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب الثلاثاء في مقر المفوضية.







واللقاء يأتي بطلب من كوشنر وسيتناول الوضع في الشرق الأوسط وقضايا جيوسياسية أخرى، مشيرةً إلى أن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ستحضر هذا اللقاء.



ويمكن أن يقدم جاريد كوشنر للمفوضية خطته لحلّ الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني،(صفقة القرن) التي لم يكشف عن مضمونها حتى الآن.ويتوقع ألا يتضمن الشق السياسي من الخطة دعوة الى إقامة دولة فلسطينية، ما يشكل قطيعة مع الدبلوماسية الأميركية المعتمدة منذ عقود.ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض قبل عامين، حوّل دونالد ترامب سياسة الدعم التقليدية لإسرائيل، إلى دعم غير مشروط للدولة العبرية وحكومة بنيامين نتانياهو.ويؤيد الاتحاد الأوروبي من جهته حلّ الدولتين، أي إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.