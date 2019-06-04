شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: شعبنا وقيادته متمسكون بحقهم الأزلي في فلسطين

المجلس الوطني: شعبنا وقيادته متمسكون بحقهم الأزلي في فلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وقيادته صامدون في وجه المؤامرة، ومتمسكون بحقهم الأزلي بالعودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس، وسيفشلون كافة الخطط والمشاريع التي تهدف لتصفية قضيتهم.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه بمناسبة مرور 52 عاما على نكسة حزيران عام 1967، التي احتلت إسرائيل فيها ما تبقى من الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها مدينة القدس الشرقية)، والجولان السورية، وسيناء المصرية: لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة يمر أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وليس الالتفاف نحو بدائل اقتصادية ومؤتمرات وصفقات تعتمد على أفكار واحلام توراتية لفريق المستوطنين في إدارة ترامب خدمة لأحلام اليمين الإسرائيلي بزعامة حكومة نتنياهو.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه بعد اثنيتن وخمسين عاما على احتلالها، فإن مدنية القدس وأهلها مسلمون ومسيحيون، صامدة في وجه العدوان والتهويد بأشكاله المختلفة، ولن تستسلم لإدارة ترامب وقراراته العدوانية بالاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعدم الوقوف موقف المتفرج على استمرار الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وانه آن الأوان للمجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها للقرارات الدولية، وعدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات التي تقوم عليها العلاقات بين الأمم المتحضرة.

 وجدد المجلس الوطني الفلسطيني المطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وارضنا من الإرهاب العسكري الإسرائيلي، ومن إرهاب المستوطنين الذين يواصلون عدوانهم اليومي على أبناء شعبنا في مدنه وقراه ومخيماته.

 كما ذكّر المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداته بأن إسرائيل ما تزال تحتل فلسطين وتعمل بكافة الوسائل للسيطرة على أرضها وتغيير معالمها، وتمارس جرائم القتل والاعتقال والتطهير العرقي وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، لذلك تقع على عاتق البرلمانات الحرة ودولها مسؤولية كبيرة في ادانة الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما جدد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على استمرار النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي بكافة الاشكال والوسائل المشروعة، حتى نيل كافة الحقوق بالعودة وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

الهيئة العُليا تُلغي فعاليات يوم الجمعة المقبلة وتدعو لصلاة العيد بمخيم ملكة

الهيئة العُليا تُلغي فعاليات يوم الجمعة المقبلة وتدعو لصلاة العيد بمخيم ملكة

الجبهة الديمقراطية: سنبقى الأوفياء لجميع شهداءنا وتضحياتهم

الجبهة الديمقراطية: سنبقى الأوفياء لجميع شهداءنا وتضحياتهم

شعث: الوقت حان للإعتراف بدولة فلسطين المستقلة وحماية حل الدولتين

شعث: الوقت حان للإعتراف بدولة فلسطين المستقلة وحماية حل الدولتين

الحكومة تكشف حقيقة توقفها عن دفع فاتورة الكهرباء لصالح إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة توقفها عن دفع فاتورة الكهرباء لصالح إسرائيل

بعد سنوات من خطأ طبي.. وفاة الطفل أمير زيدان برام الله

بعد سنوات من خطأ طبي.. وفاة الطفل أمير زيدان برام الله

المحكمة العليا تنظر بطعن بطريركية القدس في قضية أملاكها بباب الخليل

المحكمة العليا تنظر بطعن بطريركية القدس في قضية أملاكها بباب الخليل

(5800) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 46 سيدة

(5800) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 46 سيدة

جمعية المستهلك: تراجع القدرة الشرائية السمة المميزة للسوق في رمضان والعيد

جمعية المستهلك: تراجع القدرة الشرائية السمة المميزة للسوق في رمضان والعيد

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: شعبنا وقيادته متمسكون بحقهم الأزلي في فلسطين

المجلس الوطني: شعبنا وقيادته متمسكون بحقهم الأزلي في فلسطين

الجبهة الديمقراطية: سنبقى الأوفياء لجميع شهداءنا وتضحياتهم

الجبهة الديمقراطية: سنبقى الأوفياء لجميع شهداءنا وتضحياتهم

شعث: الوقت حان للإعتراف بدولة فلسطين المستقلة وحماية حل الدولتين

شعث: الوقت حان للإعتراف بدولة فلسطين المستقلة وحماية حل الدولتين

المحكمة العليا تنظر بطعن بطريركية القدس في قضية أملاكها بباب الخليل

المحكمة العليا تنظر بطعن بطريركية القدس في قضية أملاكها بباب الخليل

(5800) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 46 سيدة

(5800) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 46 سيدة

جمعية المستهلك: تراجع القدرة الشرائية السمة المميزة للسوق في رمضان والعيد

جمعية المستهلك: تراجع القدرة الشرائية السمة المميزة للسوق في رمضان والعيد

مصادر عسكرية إسرائيلية: المقاومة بغزة لديها مخزون قدره 10 آلاف صاروخ

مصادر عسكرية إسرائيلية: المقاومة بغزة لديها مخزون قدره 10 آلاف صاروخ

مبعوث ترامب يُهاجم حماس والجهاد: يواصلان جلب البؤس لقطاع غزة

مبعوث ترامب يُهاجم حماس والجهاد: يواصلان جلب البؤس لقطاع غزة

منوعات

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

الموت يفجع الفنانة منال موسى

الموت يفجع الفنانة منال موسى

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

عربي

بعد مقتل 4 جنود لبنانيين.. ميشال عون يتوعد بالرد الحاسم

بعد مقتل 4 جنود لبنانيين.. ميشال عون يتوعد بالرد الحاسم

الجيش الإسرائيلي يُعلن تدمير آخر أنفاق حزب الله بعمق 80 مترًا

الجيش الإسرائيلي يُعلن تدمير آخر أنفاق حزب الله بعمق 80 مترًا

قطر للسعودية: لكم دينكم ولنا دين

قطر للسعودية: لكم دينكم ولنا دين

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء السودان

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء السودان