الهيئة العُليا تُلغي فعاليات يوم الجمعة المقبلة وتدعو لصلاة العيد بمخيم ملكة

رام الله - دنيا الوطن

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين في قطاع غزة للمشاركة في أداء صلاة عيد الفطر السعيد صباح يوم غدٍ الأربعاء في ساحة مخيم العودة شرقي غزة.





وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إنها تدعو المواطنين للمشاركة بصلاة العيد في منطقة "ملكة" شرقي مدينة غزة، مطالبةً باعتبار يوم الجمعة التي تلي عيد الفطر يومًا لزيارة الأرحام وذوي الشهداء والأسرى.





هذا وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، إن الهيئة قررت إلغاء فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار الجمعة المقبلة، والتي تصادف ثالث أيام عيد الفطر.





وأوضح خلف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك يأتي بمناسبة عيد الفطر السعيد ولاعتبار يوم الجمعة المقبل لزيارة أهالي الشهداء والجرحى.

