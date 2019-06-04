شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية: سنبقى الأوفياء لجميع شهداءنا وتضحياتهم

الجبهة الديمقراطية: سنبقى الأوفياء لجميع شهداءنا وتضحياتهم
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الشهيد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:

في الرابع من حزيران من كل عام، نحيي "يوم شهيد الجبهة الديمقراطية"، في محطة سنوية نستذكر فيها تضحيات جميع الشهداء الذين ما بخلوا عن تقديم التضحيات من اجل عزة وكرامة شعبهم وانتصارا لقضيتنا الوطنية التي سيبقى حلها بشكل عادل ومتوازن هو المعيار لمصداقية المجتمع الدولي بل لمصداقية الانسانية وقيمها النبيلة والسامية..

في هذه المناسبة نستذكر الآلاف من شهداء جبهتنا الديمقراطية لتحرير فلسطين وفي القلب منهم قادة وكوادر ومناضلين، كما نستذكر شهداء شعبنا الذين ارتقوا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية ومسيرة النضال الوطني الطويل من كافة الفصائل وفي جميع المواقع داخل الوطن وخارجه وفي السجون وعلى الحدود وشهداء الأرقام.

فإحياء هذه المناسبة هو تأكيد على عدالة قضية فلسطين التي استقطبت مشاعر الأمة العربية كلها وروت أرضها دماء الشهداء الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم الذين استشهدوا تحت راية الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وخلف الثوابت الوطنية وقرارات الاجماع الوطني الفلسطيني من أجل نيل الحرية والاستقلال والعودة.

ان شهداءنا هم مناراتنا التي تضيء لنا طريق النضال الذي سيتواصل رغم مساعي اسرائيل ومن يقف خلفها لضرب مشروعنا الوطني، وان افضل ما يمكن ان نقدمه للشهداء هو وحدتنا الوطنية والابتعاد عن المصالح الفئوية الضيقة لصالح الشعب والقضية وبما يفشل المشروع الامريكي الاسرائيلي الهادف الى تصفية القضية والحقوق الوطنية، وهذا ما يتطلب من الجميع الاسراع في اصلاح وترميم البيت الفلسطيني ومواجهة العدوان الاسرائيلي بشكل موحد.

فبوحدتنا الوطنية وبالمراكمة على انجازاتنا الوطنية وتعزيز نقاط القوة في الحالة الفلسطينية يمكن مواجهة صفقة ترامب واداتها الراهنة "ورشة المنامة الاقتصادية" التي تترنح اليوم نتيجة تضحيات شعبنا والموقف الاجماعي لكل الفصائل التي اعلنت رفضها المطلق لهذه الجريمة ضد الحقوق الوطنية الفلسطينية، ما يتطلب ضرورة البناء على نقاط القوة الفلسطينية والعربية والدولية لصالح خارطة طريق فلسطينية جديدة تعيد رسم العلاقة مع الخارج ومع مكونات الحالة الفلسطينية والالتزام بقرارات الهيئات الفلسطينية الجامعة والانطلاق منها نحو مواجهة موحدة لسياسات الاستيطان والتهويد والقتل والاعتقال وايضا بفتح المعركة على المستوى الدولي بجميع اشكالها بما يعزل اسرائيل ووضعها امام المحاكمة الدولية.

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