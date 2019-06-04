شؤون فلسطينية

الحكومة تكشف حقيقة توقفها عن دفع فاتورة الكهرباء لصالح إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة توقفها عن دفع فاتورة الكهرباء لصالح إسرائيل
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
نفى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول توقف السلطة عن تحويل أموال فاتورة الكهرباء لصالح الشركة القطرية في اسرائيل.

وقال ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن ما جرى تداوله في الإعلام الإسرائيلي عار عن الصحة ومجرد شائعات، مشيراً إلى أن الحكومة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن.

يذكر أنى الإذاعة العامة الإسرائيلية، أكدت أن السلطة الفلسطينية أوقفت دفعات مالية لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي تزود الكهرباء للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية.

ووفق الإذاعة الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية أقدمت على هذه الخطوة في أعقاب خصم إسرائيل مبالغ من مستحقات الضرائب والجمارك الفلسطينية بزعم أنها تدفع للأسرى وعائلات الشهداء.

وأوضحت أن دين السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية ارتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة بـ300 مليون شيكل، وأصبح حجم الدين ملياري شيكل.

وأضافت الإذاعة، أن السلطة الفلسطينية طالبت البلديات في الضفة بعدم تسديد حسابات شركة الكهرباء الإسرائيلية والاحتفاظ بالأموال بحوزتها.

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني: شعبنا وقيادته متمسكون بحقهم الأزلي في فلسطين

المجلس الوطني: شعبنا وقيادته متمسكون بحقهم الأزلي في فلسطين

الهيئة العُليا تُلغي فعاليات يوم الجمعة المقبلة وتدعو لصلاة العيد بمخيم ملكة

الهيئة العُليا تُلغي فعاليات يوم الجمعة المقبلة وتدعو لصلاة العيد بمخيم ملكة

الجبهة الديمقراطية: سنبقى الأوفياء لجميع شهداءنا وتضحياتهم

الجبهة الديمقراطية: سنبقى الأوفياء لجميع شهداءنا وتضحياتهم

شعث: الوقت حان للإعتراف بدولة فلسطين المستقلة وحماية حل الدولتين

شعث: الوقت حان للإعتراف بدولة فلسطين المستقلة وحماية حل الدولتين

بعد سنوات من خطأ طبي.. وفاة الطفل أمير زيدان برام الله

بعد سنوات من خطأ طبي.. وفاة الطفل أمير زيدان برام الله

المحكمة العليا تنظر بطعن بطريركية القدس في قضية أملاكها بباب الخليل

المحكمة العليا تنظر بطعن بطريركية القدس في قضية أملاكها بباب الخليل

(5800) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 46 سيدة

(5800) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 46 سيدة

جمعية المستهلك: تراجع القدرة الشرائية السمة المميزة للسوق في رمضان والعيد

جمعية المستهلك: تراجع القدرة الشرائية السمة المميزة للسوق في رمضان والعيد

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: شعبنا وقيادته متمسكون بحقهم الأزلي في فلسطين

المجلس الوطني: شعبنا وقيادته متمسكون بحقهم الأزلي في فلسطين

الجبهة الديمقراطية: سنبقى الأوفياء لجميع شهداءنا وتضحياتهم

الجبهة الديمقراطية: سنبقى الأوفياء لجميع شهداءنا وتضحياتهم

شعث: الوقت حان للإعتراف بدولة فلسطين المستقلة وحماية حل الدولتين

شعث: الوقت حان للإعتراف بدولة فلسطين المستقلة وحماية حل الدولتين

المحكمة العليا تنظر بطعن بطريركية القدس في قضية أملاكها بباب الخليل

المحكمة العليا تنظر بطعن بطريركية القدس في قضية أملاكها بباب الخليل

(5800) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 46 سيدة

(5800) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 46 سيدة

جمعية المستهلك: تراجع القدرة الشرائية السمة المميزة للسوق في رمضان والعيد

جمعية المستهلك: تراجع القدرة الشرائية السمة المميزة للسوق في رمضان والعيد

مصادر عسكرية إسرائيلية: المقاومة بغزة لديها مخزون قدره 10 آلاف صاروخ

مصادر عسكرية إسرائيلية: المقاومة بغزة لديها مخزون قدره 10 آلاف صاروخ

مبعوث ترامب يُهاجم حماس والجهاد: يواصلان جلب البؤس لقطاع غزة

مبعوث ترامب يُهاجم حماس والجهاد: يواصلان جلب البؤس لقطاع غزة

منوعات

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

الموت يفجع الفنانة منال موسى

الموت يفجع الفنانة منال موسى

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

عربي

بعد مقتل 4 جنود لبنانيين.. ميشال عون يتوعد بالرد الحاسم

بعد مقتل 4 جنود لبنانيين.. ميشال عون يتوعد بالرد الحاسم

الجيش الإسرائيلي يُعلن تدمير آخر أنفاق حزب الله بعمق 80 مترًا

الجيش الإسرائيلي يُعلن تدمير آخر أنفاق حزب الله بعمق 80 مترًا

قطر للسعودية: لكم دينكم ولنا دين

قطر للسعودية: لكم دينكم ولنا دين

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء السودان

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء السودان