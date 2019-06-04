الحكومة تكشف حقيقة توقفها عن دفع فاتورة الكهرباء لصالح إسرائيل

خاص دنيا الوطن

نفى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول توقف السلطة عن تحويل أموال فاتورة الكهرباء لصالح الشركة القطرية في اسرائيل.







وقال ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن ما جرى تداوله في الإعلام الإسرائيلي عار عن الصحة ومجرد شائعات، مشيراً إلى أن الحكومة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن.





يذكر أنى الإذاعة العامة الإسرائيلية، أكدت أن السلطة الفلسطينية أوقفت دفعات مالية لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي تزود الكهرباء للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية.ووفق الإذاعة الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية أقدمت على هذه الخطوة في أعقاب خصم إسرائيل مبالغ من مستحقات الضرائب والجمارك الفلسطينية بزعم أنها تدفع للأسرى وعائلات الشهداء.وأوضحت أن دين السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية ارتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة بـ300 مليون شيكل، وأصبح حجم الدين ملياري شيكل.وأضافت الإذاعة، أن السلطة الفلسطينية طالبت البلديات في الضفة بعدم تسديد حسابات شركة الكهرباء الإسرائيلية والاحتفاظ بالأموال بحوزتها.