وزير الخارجية القطري: لا ننكر التواصل مع الإسرائيليين لإغاثة غزة

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن دولة قطر ترى أن الخطة الاقتصادية يجب يؤسس لها ببيئة سياسية ملائمة، لافتاً إلى أن ثوابت الدوحة واضحة باحترام ما يقبل به الشعب الفلسطيني.





وأضاف آل ثاني، لقناة (العربي): "ليس لقطر وأي دولة أخرى أن تقرر أو تتحدث نيابة عن الشعب الفلسطيني، وحركة حماس مكون رئيسي من المكونات الوطنية الفلسطينية، وعلاقة الدوحة مع أهل غزة تعززت من خلال تقديم المساعدات لسكانها المحاصرين، وهي تقدم في نفس الوقت الدعم للسلطة الفلسطينية وهناك علاقات طيبة وتنسيق مستمر مع السلطة والرئيس محمود عباس".







وحول ملف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، كشف وزير الخارجية أن دولة قطر لم تنكر التواصل مع الاسرائيليين الذي تستخدمه قطر لإدخال المساعدات للمحاصرين، متهماً مصر بمنع الدوحة من إدخال المساعدات لغزة.

رام الله - دنيا الوطن