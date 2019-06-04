بعد سنوات من خطأ طبي.. وفاة الطفل أمير زيدان برام الله
رام الله - دنيا الوطن
توفي عصر اليوم الثلاثاء، الطفل الفلسطيني من الضفة الغربية، أمير زيدان بعد أربع سنوات من خطأ طبي وقع في مستشفى خاص بمدينة رام الله.
توفي عصر اليوم الثلاثاء، الطفل الفلسطيني من الضفة الغربية، أمير زيدان بعد أربع سنوات من خطأ طبي وقع في مستشفى خاص بمدينة رام الله.
وأعلن والد الطفل زيدان، نبأ وفاته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قائلاً: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون".
وتابع: "انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل أمير محمد زيدان"، حيث أصيب الطفل بتلف دماغي قبل نحو ثلاث سنوات بعد دخوله مستشفى لإجراء عملية استئصال اللوز.
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