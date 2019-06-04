بعد سنوات من خطأ طبي.. وفاة الطفل أمير زيدان برام الله

وأعلن والد الطفل زيدان، نبأ وفاته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قائلاً: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون".





وتابع: "انتقل الى رحمة الله تعالى الطفل أمير محمد زيدان"، حيث أصيب الطفل بتلف دماغي قبل نحو ثلاث سنوات بعد دخوله مستشفى لإجراء عملية استئصال اللوز.



رام الله - دنيا الوطنتوفي عصر اليوم الثلاثاء، الطفل الفلسطيني من الضفة الغربية، أمير زيدان بعد أربع سنوات من خطأ طبي وقع في مستشفى خاص بمدينة رام الله.