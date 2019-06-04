شؤون فلسطينية

(5800) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 46 سيدة

(5800) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 46 سيدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير موقع "فلسطين خلف القضبان"، المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن حوالي (5800) اسير فلسطيني وأسيرة فلسطينية يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف. وأن من بينهم (21) أسيرا عربيا، وأن(540) اسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لمرات عدة.

واضاف: كما ويوجد (46) أسيرة، و(250) طفل قاصر و(500) معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، واكثر من (1500) اسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم شيخ المعتقلين "فؤاد الشوبكي" الذي تجاوز الثمانين عاما من العمر ويعتبر أكبر الأسرى سنا
ويعاني من أمراض عدة، وبينهم مئات آخرين بحاجة الى تدخل عاجل لإنقاذ حياتهم، خاصة مرضى السرطان وممن فقدوا القدرة على الحركة بشكل طبيعي، وبحاجة لمن يساعدهم على قضاء حاجاتهم الأساسية.

وأوضح فروانة بأن (47) أسيراً فلسطينياً مضى على اعتقالهم اكثر من 20 من بينهم (26) أسيراً معتقلين منذ ما قبل "أوسلو"، وأن من بين هؤلاء (13) اسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 30 عام بشكل متواصل، أقدمهم الاسيرين كريم يونس وماهر يونس.

وأشار فروانة الى وجود نحو (54) أسيرا ممن تحرروا في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) وأعيد اعتقالهم وأن معظمهم أمضوا 20 سنة، بل وأكثر من 30 سنة على فترتين، ويعتبر الأسير نائل البرغوثي أكثرهم قضاء للسنوات حيث أمضى قرابة 39
سنة على فترتين.

وذكر فروانة الى عدد شهداء الحركة الاسيرة بلغ (219) شهيدا منذ عام 1967 سقطوا جراء التعذيب والاهمال الطبي او بسبب القتل العمد واطلاق الرصاص وهم في السجن، كان آخرهم الشهيد عمر يونس من قلقيلية. فيما لاتزال سلطات الاحتلال
تحتجز جثمان الشهيد الأسير "فارس بارود" والذي استشهد داخل السجن نتيجة الاهمال الطبي في شباط/ فبراير الماضي.

وبيّن فروانة الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال (21) أسيرًا عربيًا في سجونها. وأن هؤلاء الأسرى هم من الأردن وسوريا، مشيرا إلى أن (19) أسيرا منهم يحملون الجنسية الأردنية أو أرقاما وطنية أردنية، بالإضافة إلى أسيرين اثنين سوريين من هضبة الجولان السورية المحتلة، ويعتبر اليوم الأسير السوري صدقي المقت (51 عاما) من قرية مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة، والمحكوم بالسجن الفعلي لمدة 11 سنة، هو عميد الأسرى العرب وأكثرهم قضاء للسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمضى اكثر من واحد و ثلاثين سنة على فترتين.

وفي ختام تقريره ناشد فروانة كافة المنظمات الحقوقية والانسانية الى تحمل مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال من اجل السماح لذوي الأسرى بزيارة أبنائهم دون معيقات وعراقيل، وحجج وذرائع.

يذكر ان غالبية العائلات الفلسطينية واقارب الأسرى من الدرجة الأولى، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، ممنوعين من زيارة ابنائهم في سجون الاحتلال بذريعة "المنع الأمني"، وهذا انتهاك فاضح وسافر لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

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