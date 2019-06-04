حماس تطالب قيادة فتح بالاستجابة لدعوة السنوار

رام الله - دنيا الوطنأعربت حركة حماس، عن أملها بأن تستجيب السلطة الفلسطينية، وحركة فتح، لدعوة رئيسها بغزة، يحيى السنوار، لمواجهة صفقة القرن.وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم: "نأمل من قيادة السلطة وحركة فتح في رام الله أن تتخذ موقفًا إيجابيًا من دعوة قائد حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، للقاء وطني في قطاع غزة بمشاركة الجميع، لوضع استراتيجية عمل لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة ما يسمى بصفقة القرن".وأكد قاسم أنه في حال اتخذت السلطة موقفًا إيجابيًا من هذه الدعوة، والتي اجمعت عليها كل القوى الفلسطينية بالأمس، سيزيد ذلك من قدرة الحالة الفلسطينية على التصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، وتعزز حالة الرفض لورشة البحرين.وأضاف قاسم، "مطلوب من السلطة وقيادة حركة فتح ترجمة رفضها المعلن لصفقة القرن وورشة البحرين لخطوات عملية على الأرض، وفي مقدمتها البدء الفوري بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني، وأن تترك قيادة السلطة منطق التفرد والاقصاء في تعاملها مع الوضع الفلسطيني الداخلي"، وفق تعبيره.وكان منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، قال في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن دعوة السنوار، تأتي في اطار العلاقات العامة فقط.وأشار الجاغوب، إلى أنه كان هناك العديد من الزيارات لوفد حركة فتح إلى قطاع غزة، ولكن دون جدوى، منوها إلى أن هناك العديد من الاتفاقات للمصالحة ولم تطبق.وشدد الجاغوب، على ضرورة أن يكون لدى حركة حماس النوايا الصادقة لتنفيذ اتفاق المصالحة 2017.