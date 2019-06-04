رسالة ترامب للمسلمين في عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميع المسلمين في العالم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.وقال ترامب، في رسالة التهنئة التي نشرها البيت الأبيض: إنه وعقيلته ميلانيا يهنئان جميع المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر.وأضاف ترامب، "هذا اليوم المقدس، يقدم للمسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، فرصة جديدة لمساعدة الفقراء وتعزيز الإيمان بالله والالتزام بأداء العبادات والتقرب من الآخرين"، بحسب ما نقلت (فوكس نيوز).وتمنى ترامب في رسالته أن يحمل عيد الفطر السلام والعافية لجميع المسلمين.