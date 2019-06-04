شؤون فلسطينية

(كان حدشوت): السلطة الفلسطينية أوقفت دفع أموال الكهرباء للشركات الإسرائيلية

(كان حدشوت): السلطة الفلسطينية أوقفت دفع أموال الكهرباء للشركات الإسرائيلية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (كان حدشوت) الإسرائيلي، أن السلطة الفلسطينية، أوقفت تحويل الأموال المدفوعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي توفر الكهرباء للبلديات والمجالس المحلية في الضفة الغربية.

وقال الموقع الإسرائيلي: إنه في الأشهر الثلاثة الماضية تضاعفت ديون السلطة الفلسطينية، إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 300 مليون شيكل جديد، وتبلغ الآن حوالي 2 مليار شيكل.

وأوضح أن السلطة أصدرت تعليمات للبلديات في الضفة الغربية، بعدم دفع فواتير الكهرباء إلى إسرائيل، والاحتفاظ بالمال معهم.

وربط الموقع قرار السلطة الفلسطينية، باقتصاص حكومة نتنياهو، أموال المقاصة، التي ترفض السلطة تسلمها منقوصة، حيث يتم اقتصاصها بزعم أنها تذهب لأسر الشهداء والأسرى.

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