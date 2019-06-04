بعد مقتل 4 جنود لبنانيين.. ميشال عون يتوعد بالرد الحاسم

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية، وأدى إلى مقتل 4 أفراد من الأمن والجيش، لن يؤثر على الاستقرار في البلاد.وقال عون، في أول تعليق له على الحادث: إن "أي عبث بالأمن سيلقى الرد الحاسم والسريع"، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المدينة.وقتل ليلة أمس، عنصران من الجيش اللبناني واثنان من الأمن الداخلي في عملية إطلاق نار انتهت بتفجير منفذ الهجوم نفسه، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني.وأطلق المهاجم النار باتجاه فرع مصرف لبنان ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، وفق بيان للجيش.