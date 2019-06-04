الجيش الإسرائيلي يُعلن تدمير آخر أنفاق حزب الله بعمق 80 مترًا

رام الله - دنيا الوطنأكد الجيش الإسرائيلي، أنه انتهى من إغلاق آخر نفق من سلسلة أنفاق حزب الله، واقعة على الحدود الشمالية مع لبنان، بعد نحو 6 أشهر من العثور عليها.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس: إن النفق كان "أطول وأعمق نفق هجومي حفره حزب الله" حيث امتد لأكثر من 80 مترًا تحت الأرض.وأضاف كونريكوس، بحسب ما نقلت عنه إذاعة (مونت كارلو)، أن الجيش "أنهى الآن هذه العملية" وأنه "من الآمن القول إنه لم يعد هناك أنفاق هجومية لحزب الله عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل".وعرض الجيش الإسرائيلي لقطات من داخل نفق معقد يمتد من لبنان إلى شمال إسرائيل، على عمق كبير تحت الأرض، قائلا إنه كان مخصصا لمقاتلي حزب الله اللبنانية.وقال المتحدث باسم الجيش إن بداية النفق يقع على بعد كيلومتر تقريبا داخل لبنان، ويصل في عمقه إلى نحو 80 مترا، وهو ارتفاع مبنى من 22 طابقا تقريبا، عند دخوله إسرائيل قرب بلدة زرعيت.