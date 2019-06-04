انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء السودان

رام الله - دنيا الوطنأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، بانقطاع تام لخدمة الإنترنت، حيث الانقطاع بدأ تدريجيًا من الساعة الثانية ظهرًا في كل أنحاء البلاد.وقالت اللجنة: "الآن انقطاع تام لخدمة الإنترنت بدأ تدريجيا عند الساعة الثانية ظهرا بكل أنحاء السودان مع استمرار عمليات استهداف المدنيين بالضرب والتعذيب والاعتقال"، وفق ما نقلت شبكة (CNN).واعتبرت اللجنة أن ذلك يأتي "لضمان التعتيم الإعلامي والتوثيق للجرائم التي سترتكبها الجنجويد اليوم"، مضيفة: نناشد العالم أجمع بأن يضع نصب عينيه شعب السودان الأعزل في مواجهة المجلس العسكري.