بعد اعتداءات طائفية.. استقالات جماعية لوزراء مسلمين في سريلانكا

رام الله - دنيا الوطناستقال عدد من الوزراء المسلمين في الحكومة السريلانكية، بعد هجمات كراهية واسعة ضد طائفتهم في أعقاب الاعتداءات، التي أوقعت 258 قتيلاً يوم أحد الفصح في البلد ذي الغالبية البوذية.وقالت قناة (الجزيرة): "جاءت استقالة تسعة وزراء وحكام ولايات إثر مطالبة راهب بوذي نائب في البرلمان يدعم الرئيس مايثريبالا سيريسينا، بإقالة ثلاثة من كبار المسؤولين المسلمين".واندلعت تظاهرات شارك فيها الالاف في مدينة كاندي التي تعد مزاراً بوذياً في وسط سريلانكا، بعدما طالب الراهب اثورالي راتانا باستقالة حاكمي ولايتين ووزير زعم أنهم على صلة بالجهاديين المتورطين في الاعتداءات الدامية.وذكر مكتب الرئيس مايثريبالا سيريسينا في بيان أن حاكمي الإقليمين الشرقي والغربي، وهما مسلمان استقالا وأنه قبل ذلك.وقدم المسؤولون التسعة المنتمون إلى تيارات وأحزاب مسلمة ورئيسية استقالتهم، قائلين إنهم يتخلون عن مناصبهم لضمان مستقلة في اعتداءات الفصح.وقال قادة الطائفة المسلمة في سريلانكا التي تشكل نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة، إن المسلمين أصبحوا ضحايا للعنف والمضايقات وخطاب الكراهية منذ اعتداءات عيد الفصح التي نسبت إلى إسلاميين متطرفين.