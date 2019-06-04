مصادر عسكرية إسرائيلية: المقاومة بغزة لديها مخزون قدره 10 آلاف صاروخ

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد عادت لتجديد مخزونات الصواريخ لديها بالقدر الذي كانت عليه حتى الجولة الأخيرة من التصعيد.وقالت المصادر العسكرية لصحيفة (وول ستريت جورنال): إن المقاومة في غزة حصلت على الصواريخ عن طريق التهريب والإنتاج المحلي.وأوضحت المصادر، أن هذا المخزون يبلغ حوالي 10.000 صاروخ، معظمها صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، رغم أن مئات منها يمكنها الوصول إلى المناطق الإسرائيلية على نطاق أوسع.يشار إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، قال في وقت سابق: إن "المقاومة قادرة على ضرب 1000 صاروخ يوميًا، على مدار أشهر، وستستخدم صواريخ تحمل رؤوسًا متفجرة".إلى ذلك، قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار: إن كتائب القسام، تمتلك اضعاف ما استخدمته في المواجهات السابقة مع إسرائيل، لافتاً إلى أن المقاومة لديها المزيد والتي لم يتك الكشف عنه، حيث شكر إيران على دعم المقاومة بغزة بالصواريخ والعتاد.