مبعوث ترامب يُهاجم حماس والجهاد: يواصلان جلب البؤس لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنهاجم مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، حركتي حماس والجهاد الإسلامي.وقال غرينبلات في تغريدة عبر حاسبه بموقع (تويتر): "تهديدات مستمرة من حركة حماس، حيث تقول حماس: إن المنطقة لن تتمتع بالهدوء طالما أن العدو الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وغزة محاصرة".وأضاف غرينبلات: "تواصل حماس والجهاد الإسلامي، جلب البؤس والمعاناة إلى الفلسطينيين في غزة"، وفق تعبيره.وجاءت تصريحات غرينبلات، ردًا على ما قاله بعض قادة حماس: إنه لن يكون هناك سلام في المنطقة طالما أن الاحتلال الإسرائيلي، موجود على الأرض الفلسطينية، وغزة تحت الحصار.