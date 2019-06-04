مبعوث ترامب يُهاجم حماس والجهاد: يواصلان جلب البؤس لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقال غرينبلات في تغريدة عبر حاسبه بموقع (تويتر): "تهديدات مستمرة من حركة حماس، حيث تقول حماس: إن المنطقة لن تتمتع بالهدوء طالما أن العدو الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وغزة محاصرة".
وأضاف غرينبلات: "تواصل حماس والجهاد الإسلامي، جلب البؤس والمعاناة إلى الفلسطينيين في غزة"، وفق تعبيره.
وجاءت تصريحات غرينبلات، ردًا على ما قاله بعض قادة حماس: إنه لن يكون هناك سلام في المنطقة طالما أن الاحتلال الإسرائيلي، موجود على الأرض الفلسطينية، وغزة تحت الحصار.
هاجم مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقال غرينبلات في تغريدة عبر حاسبه بموقع (تويتر): "تهديدات مستمرة من حركة حماس، حيث تقول حماس: إن المنطقة لن تتمتع بالهدوء طالما أن العدو الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وغزة محاصرة".
وأضاف غرينبلات: "تواصل حماس والجهاد الإسلامي، جلب البؤس والمعاناة إلى الفلسطينيين في غزة"، وفق تعبيره.
وجاءت تصريحات غرينبلات، ردًا على ما قاله بعض قادة حماس: إنه لن يكون هناك سلام في المنطقة طالما أن الاحتلال الإسرائيلي، موجود على الأرض الفلسطينية، وغزة تحت الحصار.
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