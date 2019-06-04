شؤون فلسطينية

مبعوث ترامب يُهاجم حماس والجهاد: يواصلان جلب البؤس لقطاع غزة

مبعوث ترامب يُهاجم حماس والجهاد: يواصلان جلب البؤس لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال غرينبلات في تغريدة عبر حاسبه بموقع (تويتر): "تهديدات مستمرة من حركة حماس، حيث تقول حماس: إن المنطقة لن تتمتع بالهدوء طالما أن العدو الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وغزة محاصرة".

وأضاف غرينبلات: "تواصل حماس والجهاد الإسلامي، جلب البؤس والمعاناة إلى الفلسطينيين في غزة"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات غرينبلات، ردًا على ما قاله بعض قادة حماس: إنه لن يكون هناك سلام في المنطقة طالما أن الاحتلال الإسرائيلي، موجود على الأرض الفلسطينية، وغزة تحت الحصار.

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