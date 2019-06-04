دولي

باراك يقترب من رئاسة حزب العمل

باراك يقترب من رئاسة حزب العمل
إيهود باراك
رام الله - دنيا الوطن
اقترب رئيس الوزراء الأسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، من الترشح لقيادة حزب العمل.

ووفق صحيفة (إسرائيل اليوم)، فقد تحدث باراك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع عدد من كبار مسؤولي الحزب عن نيته، من أجل الترشح.

وتفيد التقارير أيضًا، أن رئيس الحزب آفي غباي، سيؤيد ترشيح باراك، وقد يكون في المرتبة الثانية في القائمة.

يشار إلى أن حزب العمل فشل في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث حصل فقط على ستة مقاعد، وجاء ترتيبه في المركز الخامس، وسبقه الليكود، وحزب أبيض أزرق، وشاس، ويهدوت هتوراة.

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