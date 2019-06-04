المطران حنا: الفلسطينيون يعرفون المتآمرين عليهم كمؤتمر البحرين

وصف المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، مؤتمر البحرين بـ"المشبوه"، مؤكدًا أنه لن يغير شيئًا من واقع فلسطين فهنالك احتلال يجب ان يزول وهنالك شعب رازح في ظل الاحتلال وهذا الشعب يحق له ان يعيش بحرية في وطنه وفي ارضه المقدسة، ويعرف الفلسطينيون من هم المتأمرون عليه.





رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك، لدى استقباله وفدا من جمعية التضامن الخيرية في محافظة نابلس والذين يزورون اليوم مدينة القدس وقد استقبلهم سيادته في كنيسة القيامة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ووضعهم في صورة ما تمر به مدينة القدس من انتهاكات خطيرة تستهدف الحجر والبشر كما انها تستهدف الحضور الفلسطيني الاسلامي المسيحي في هذه المدينة المقدسة .وقال المطران حنا: "يؤسفنا ويحزننا ان نرى مدينة القدس وهي تتعرض لهذا الكم الهائل من المشاريع الاستيطانية والمؤامرات الاحتلالية الغاشمة في ظل وضع عربي مترهل وفي ظل حالة انقسام فلسطيني داخلي"، متسائلًا: "آما آن لهذا الانقسام ان يزول، آما آن لامتنا العربية بأن تصحوا من كبوتها وأن تلتفت لفلسطين وإلى مدينة القدس؟".أضاف حنا، أن مؤتمرات قمة تعقد هنا وهناك وبيانات رنانة تصدر هنا وهناك وهي في الواقع حبر على ورق لا تقدم شيئا للقدس ولا لفلسطين، متابعًا: لا بد للوضع العربي ان يتغير وان يتوحد العرب وان تكون بوصلتهم باتجاه فلسطين فالمستفيد الحقيقي من انقساماتنا ومن حالة الوهن التي نمر بها انما هو الاحتلال الذي يستثمر انقساماتنا لكي يمرر مشاريعه وسياساته في مدينة القدس.وتابع: الفلسطينيون مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى لكي يكونوا اكثر وحدة ووعيا ولُحمة فلا يجوز لنا ان ننتظر بأن تُقدم لنا الحرية على طبق من ذهب، فالحرية لها ثمن والفلسطينيون منذ عام 48 وحتى اليوم دفعوا اثمانا باهظة من اجل ان يصلوا الى الحرية المرتجاة والتي سيصلون اليها حتما بصمودهم ووطنيتهم وثباتهم وعزمهم وارادتهم الصلبة.وختم المطران حنا، حديثه، قائلًا:"من واجبنا جميعا أن نرفض مؤتمر البحرين المشبوه والذي يندرج في اطار التآمر على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وما اكثر المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت للتآمر على الشعب الفلسطيني ولكنها كلها بآت بالفشل".