شؤون فلسطينية

التربية تشيد بمواقف الاتحاد الأوروبي الرافضة لانتهاكات الاحتلال بحق التعليم

التربية تشيد بمواقف الاتحاد الأوروبي الرافضة لانتهاكات الاحتلال بحق التعليم
رام الله - دنيا الوطن
أشادت وزارة التربية والتعليم بمواقف الاتحاد الأوروبي الرافضة لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي هدم مدارس ومبانٍ شُيدت بتمويل منه في الأراضي الفلسطينية، إذ تعهد باتخاذ إجراءات ضد سلطات الاحتلال، وأبلغها بتقديم تعويضات للفلسطينيين عن الممتلكات التي تستحوذ عليها.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تفكيك الاحتلال للصفوف الدراسية التي تبنيها الوزارة بدعم دولي ومحلي والاستيلاء عليها، ومحاولة بيعها؛ ما هي إلا دليل إضافي على مواصلة الاحتلال لجرائمه بحق قطاع التعليم ومخالفته الصارخة للقانون الدولي الإنساني.

كما ثمنت موقف الاتحاد من المناطق المسماة "ج" في الضفة الغربية؛ باعتبارها جزءا من فلسطين المحتلة والدولة الفلسطينية المنشودة، مثمنة أيضا نشاطاته في الضفة الغربية التي تتوافق مع الاتفاقات الدولية، وما يقدمه من مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

وبهذا الصدد، شددت على أن الوزارة ستواصل جهودها لتوفير أفضل الخدمات التعليمية لجميع الأطفال في كافة المناطق، وستتصدى لسياسات الاحتلال.

كما شكرت الاتحاد وكافة الدول والمؤسسات الدولية والمحلية على مواقفها المشرفة التي تبرهن على رفض ممارسات وجرائم الاحتلال التي تطال المؤسسات التربوية والعاملين فيها، مطالبة بقية الدول والمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والإعلامية بالوقوف بشكل حازم للجم خروقات الاحتلال اليومية والصارخة للقانون الدولي الإنساني ولحق الأطفال الفلسطينيين في التعليم.

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