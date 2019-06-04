المجلس العسكري السوداني: انتخابات عامة خلال 9 أشهر بإشراف دولي

رام الله - دنيا الوطنأكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، توقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر على الأكثر، بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي.وقال رئيس المجلس الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني: إنه سيتم تشكيل حكومة تسيير مهام لإدارة الفترة الانتقالية لتنظيم الانتخابات في غضون 9 أشهر، وسيقوم بتهيئة البيئة الداخلية لإجراء انتخابات بما يمثل الشعب السوداني، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).وأكد البرهان، أن الجيش لن يقف عقبة في وجه التغيير، والمجلس العسكري سيقوم بتسليم مقاليد الحكم لمن يختاره الشعب.