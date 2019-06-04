عربي

المجلس العسكري السوداني: انتخابات عامة خلال 9 أشهر بإشراف دولي

المجلس العسكري السوداني: انتخابات عامة خلال 9 أشهر بإشراف دولي
رام الله - دنيا الوطن
أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، توقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر على الأكثر، بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي.

وقال رئيس المجلس الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني: إنه سيتم تشكيل حكومة تسيير مهام لإدارة الفترة الانتقالية لتنظيم الانتخابات في غضون 9 أشهر، وسيقوم بتهيئة البيئة الداخلية لإجراء انتخابات بما يمثل الشعب السوداني، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).

وأكد البرهان، أن الجيش لن يقف عقبة في وجه التغيير، والمجلس العسكري سيقوم بتسليم مقاليد الحكم لمن يختاره الشعب.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يُعلن تدمير آخر أنفاق حزب الله بعمق 80 مترًا

الجيش الإسرائيلي يُعلن تدمير آخر أنفاق حزب الله بعمق 80 مترًا

قطر للسعودية: لكم دينكم ولنا دين

قطر للسعودية: لكم دينكم ولنا دين

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء السودان

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء السودان

دولة عربية تتراجع.. الثلاثاء أول أيام العيد بدل الأربعاء

دولة عربية تتراجع.. الثلاثاء أول أيام العيد بدل الأربعاء

ارتفاع عدد قتلى اعتصام السودان إلى 30 شخصًا

ارتفاع عدد قتلى اعتصام السودان إلى 30 شخصًا

الدول التي أعلنت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

الدول التي أعلنت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

الديوان الملكي السعودي: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الديوان الملكي السعودي: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

إسرائيل تبدأ ضخا تجريبيا للغاز إلى مصر

إسرائيل تبدأ ضخا تجريبيا للغاز إلى مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

التربية تشيد بمواقف الاتحاد الأوروبي الرافضة لانتهاكات الاحتلال بحق التعليم

التربية تشيد بمواقف الاتحاد الأوروبي الرافضة لانتهاكات الاحتلال بحق التعليم

الوزيرة حمد: تلفزيون فلسطين رمز السيادة في البلاد

الوزيرة حمد: تلفزيون فلسطين رمز السيادة في البلاد

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

توغل لجرافات الاحتلال شرقي رفح

توغل لجرافات الاحتلال شرقي رفح

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

مصرع طفل دهسًا شرق نابلس

مصرع طفل دهسًا شرق نابلس

أكثر من 20 تمزقًا في أحشاء الشهيد عمر يونس

أكثر من 20 تمزقًا في أحشاء الشهيد عمر يونس

كيف ستكون الحالة الجوية خلال فترة أيام العيد؟

كيف ستكون الحالة الجوية خلال فترة أيام العيد؟

منوعات

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

الموت يفجع الفنانة منال موسى

الموت يفجع الفنانة منال موسى

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

عربي

الجيش الإسرائيلي يُعلن تدمير آخر أنفاق حزب الله بعمق 80 مترًا

الجيش الإسرائيلي يُعلن تدمير آخر أنفاق حزب الله بعمق 80 مترًا

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء السودان

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء السودان

المجلس العسكري السوداني: انتخابات عامة خلال 9 أشهر بإشراف دولي

المجلس العسكري السوداني: انتخابات عامة خلال 9 أشهر بإشراف دولي

ارتفاع عدد قتلى اعتصام السودان إلى 30 شخصًا

ارتفاع عدد قتلى اعتصام السودان إلى 30 شخصًا