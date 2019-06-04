الوزيرة حمد: تلفزيون فلسطين رمز السيادة في البلاد

رام الله - دنيا الوطنأجرت وزيرة شؤون المرأة، أمال حمد، جولة تفقدية لمقر فضائية فلسطين في مدينة غزة للاطلاع على سير العمل هناك اضافة لتهنئتهم بمناسبة حلول الفطر السعيد.والتقت الوزيرة حمد، بكادر تلفزيون فلسطين وعلى رأسهم رأفت القدرة رئيس هيئة تلفزيون فلسطين بالمحافظات الجنوبية واطلعت منهم على كافة المعيقات التي تواجههم خلال عملهم في قطاع غزة.وأكدت حمد على أن تلفزيون فلسطين ناطق باسم الكل الفلسطيني ويمثل كافة أطياف الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لذلك يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في عكس الواقع الفلسطيني والتفاعل مع القضايا المحلية والاجتماعية والتنموية المحليةمن جهة والتصدي لآلة الإعلام الإسرائيلي.وأضافت حمد، أن تلفزيون فلسطين رمز وطني سيادي قدم الشهداء والاسرى ويناضل لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني الطامح للحرية والخلاص حيث كان له دور مهم وفعال في تغطية ما يتعرض له الوطن من مؤامرات تصفوية للقضية الفلسطينية والتي كان اخرها صفقة العار والتي تحطمت على صخرة صمود القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، مشددة على ان تلفزيون فلسطين يعتبر من اهم رموز السيادة الوطنية وركن اساسي لقيام الدولة الفلسطينية.وطالبت حمد بضرورة إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام لإعادة النسيج الاجتماعي الفلسطيني الداخلي إلى قوته، وإنهاء كافة المظاهر التي تعكر صفو الوحدة الوطنية الداخلية، وضرورة إشاعة ثقافة التسامح وتعزيز ثقافة تقبل الأخر داخل المجتمع، ونبذ ثقافة العنف والإقصاء وتعزيز مفهوم الشراكة السياسية والبدء بتنفيذ بنود المصالحة المتفق عليها فوراً.