الأجهزة الأمنية تفرق عناصر حزب التحرير بعد أدائهم لصلاة العيد رغم أن العيد غدًا

رام الله - دنيا الوطنفرقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر من حزب التحرير في مدينة الخليل، وذلك عقب إعلان الحزب وعبر التكبيرات بأن اليوم هو عيد الفطر، فيما تحتفل فلسطين غدًا بالعيد، وفق قرار المفتي العام للديار الفلسطينية.وقامت الأجهزة الأمنية بتفريق عناصر الحزب، بعد إعلانهم عيد الفطر، وخروجهم من تأدية صلاة العيد، بمسجد الأبرار بالخليل، خلافًا لما أعلنه المفتي العام للديار الفلسطينية، محمد حسين.وكان أمس نشطاء الحزب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أنه على الفلسطينيين أن يفطروا اليوم كما السعودية، وبعض الدول التي ثبت فيها رؤية الهلال.وكان المفتي حسين، قال مساء أمس الاثنين بأن التلسكوبات الثلاثة في فلسطين أثبتت عدم رؤية الهلال، وبالتالي فإن اليوم هو متمم لشهر رمضان والأربعاء هو أول ايام عيد الفطر.يشار إلى أن السعودية والكويت والإمارات وتركيا ولبنان، أعلنوا أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، فيما مصر والأردن أعلنوا أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.