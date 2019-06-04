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دولة عربية تتراجع.. الثلاثاء أول أيام العيد بدل الأربعاء

دولة عربية تتراجع.. الثلاثاء أول أيام العيد بدل الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ليبيا بان اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ساعات من إعلانها بأنه الأربعاء.

جاء ذلك في بيانين منفصلين نشرتهما، دار الإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء والهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق في ساعة متأخرة، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وجاء إعلان التغيير بعد ساعات من الاعلان بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وان اول ايام العيد سيكون يوم الاربعاء وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

وقالت الهيئة العامة للأوقاف التابعة للوفاق: إنه قد توجب بداية الإعلان على عدم ثبوت دخول الشهر غير أنه بلغنا لاحقا ثبوت رؤيته مساء الثلاثاء في مناطق مختلفة من بلادنا ليبيا، من بينها مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد.

وأوضحت دار الإفتاء الليبية أنه "بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء في الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتي، وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".

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