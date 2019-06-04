الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية.
واعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال نقلت جميع المعتقلين للتحقيق.
شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية.
واعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال نقلت جميع المعتقلين للتحقيق.
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