شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال نقلت جميع المعتقلين للتحقيق.

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