الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية.واعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال نقلت جميع المعتقلين للتحقيق.