توغل لجرافات الاحتلال شرقي رفح
رام الله - دنيا الوطن
توغلت جرافات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء بشكل محدود شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بتوغل محدود لـ 6 جرافات عسكرية إسرائيلية، انطلاقًا من "بوابة المطبق" شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وشروعها بأعمال تجريف في المنطقة.
توغلت جرافات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء بشكل محدود شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بتوغل محدود لـ 6 جرافات عسكرية إسرائيلية، انطلاقًا من "بوابة المطبق" شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وشروعها بأعمال تجريف في المنطقة.
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