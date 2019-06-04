توغل لجرافات الاحتلال شرقي رفح

رام الله - دنيا الوطنتوغلت جرافات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء بشكل محدود شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية بتوغل محدود لـ 6 جرافات عسكرية إسرائيلية، انطلاقًا من "بوابة المطبق" شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وشروعها بأعمال تجريف في المنطقة.