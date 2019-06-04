إصابات في انفجار محل تجاري وسط رام الله

رام الله - دنيا الوطنأفاد الدفاع المدني، بإصابة ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة، إثر انفجار بأحد المحلات التجارية، وسط مدينة رام الله.وأوضح الدفاع المدني، أن 15 محالًا تجاريًا لحق بها أضرار كبيرة، فيما لم يعرف بعد المسبب الرئيسي لوقوع الانفجار.وتوجهت طواقم الدفاع المدني للمكان، لمعرفة ملابسات الانفجار وأسبابه.