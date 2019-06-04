مصرع طفل دهسًا شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنلقي الطفل براء فادي عفانة منصور (10 سنوات) من سكان كفر قليل جنوب مدينة نابلس مصرعه، فجر اليوم الثلاثاء، جراء حادث دهس وقع في شارع القدس شرقا.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الطفل وصل للمستشفى في وضع صحي حرج، إثر تعرضه لحادث دهس، وعلى الفور تحرك خبير الحوادث للمكان، وباشر اجراءاته الفنية والقانونية للوقوف على تفاصيل الحادث، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من انقاذ حياته، وأعلنت فيما بعد عن وفاته.وأكد، أن الشرطة قامت بتوقيف السائق، وباشرت إجراءات التحقيق، وأعلمت النيابة بذلك، لاستكمال الاجراء القانونية حسب الأصول.