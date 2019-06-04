كيف ستكون الحالة الجوية خلال فترة أيام العيد؟

رام الله - دنيا الوطنأجواء حارة نسبيًا إلى حارة اليوم الثلاثاء، في آخر أيام شهر رمضان، وغداً أول ايام العيد سترتفع الحرارة قليلاً مع جو حار في كافة المناطق، وما بعدها سنكون على موعد مع عدة أيام من الجو الشديد الشديد الإعتدال.وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء والأيام المقبلة:اليوم الثلاثاء: يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويسود جو صيفي معتدل نهاراً ومنعش في ساعات الليل والفجر الباكر. الرياح تبقى غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.اما يوم غد الأربعاء، من المتوقع ان تبقى الأجواء صيفية عادية والحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بمشيئة الله تعالى ، وتسود أجواء منعشة في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.وفي يوم الخميس: لن يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لشهر حزيران (29 مئوية في القدس الشريف) ويسود جو صيفي حار نسبي في ساعات النهار ومنعش ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.وفي يوم الجمعة: يطرأ إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة ويكون الطقس صيفياً عاديا في ثالث أيام عيد الفطر السعيد. وحاراً نسبياً وقت الظهيرة ومنعش ولطيف في بقية الأوقات. فقط في مناطق الأاغوار يسود جو صار جداً مع قيم تصل الى نهاية الثلاثينيات مئوية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية .كذلك الحال مطلع الاسبوع القادم ويوم السبت تحديداً سنشهد المزيد من الجو المعتدل والصيفي اللطيف بمشيئة الله تعالى.