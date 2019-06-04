الجاغوب: دعوة السنوار لحركة فتح بالقدوم لغزة في إطار العلاقات العامة فقط

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيدعا يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة، حركة فتح والرئيس محمود عباس، بالقدوم للقطاع؛ للجلوس على طاولة المفاوضات والبحث في كيفية انهاء الانقسام وتطبيق المصالحة.وردا على ذلك، اعتبر منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن دعوة السنوار، تأتي في اطار العلاقات العامة فقط.وأشار الجاغوب، إلى أنه كان هناك العديد من الزيارات لوفد حركة فتح إلى قطاع غزة، ولكن دون جدوى، منوها إلى أن هناك العديد من الاتفاقات للمصالحة ولم تطبق.وشدد الجاغوب، على ضرورة أن يكون لدى حركة حماس النوايا الصادقة لتنفيذ اتفاق المصالحة 2017.وحول زيارة روحي فتوح واسماعيل جبر عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح، الى قطاع غزة، أوضح الجاغوب، أنها جاء في إطار داخلي، ولا علاقة لها بالمصالحة.