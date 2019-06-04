الرئيس عباس والملك عبد الله يتبادلان التهاني بعيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الفطر.وتمنى الرئيس والعاهل الأردني أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعبين الفلسطيني والأردني وعلى أمتنا العربية باليمن والبركة.كما تلقى الرئيس عباس، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، هنأه فيه بحلول عيد الفطر.