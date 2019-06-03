دولي

عضو كنيست يدعو إلى حُكم إسرائيل عبر التوراة

عضو كنيست يدعو إلى حُكم إسرائيل عبر التوراة
رام الله - دنيا الوطن
دعا نائب إسرائيلي، إلى حكم البلاد استناداً إلى التوراة، معتبراً أن القوانين الواردة في الكتاب المقدس "عادلة وأخلاقية وإنسانية".

وقال النائب بتسلئيل سموتريتش، وهو أحد زعماء اتحاد أحزاب اليمين المتشدد: "أرغب في أن تدار دولة إسرائيل وعلى المدى الطويل، وفقاً للتوراة" أو القانون اليهودي، مضيفاً: "هكذا يجب أن تكون، إنها دولة يهودية".

وسموتريتش عضو في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي المنتهية ولايته، ويسعى إلى أن يصبح وزيراً للعدل في الحكومة الجديدة، التي ستنبثق عن انتخابات 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، في حال كانت التشكيلة الوزارية مماثلة للتشكيلة الأخيرة.

وقال لإذاعة (كان) الإسرائيلية: إن مثل هذا التغيير"يمكن أن يحدث فقط عندما يريده الشعب اليهودي لا عندما أريده أنا"، مضيفاً: "الشعب اليهودي سيرغب به، وسيرى كيف أن قانون التوراة صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".

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