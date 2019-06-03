الرئيس عباس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، أبناء الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر.وتمنى الرئيس عباس، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على الفلسطينيين وقد تحققت أمانيهم بالحرية والاستقلال واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الامتين العربية والاسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها في النماء والتطور.ودعا الرئيس أبناء الشعب الفلسطيني، بكل قواه ومؤسساته إلى اقتصار الاحتفالات بحلول عيد الفطر على الشعائر الدينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.ودعا أبو مازن، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.