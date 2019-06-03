ارتفاع عدد قتلى اعتصام السودان إلى 30 شخصًا

رام الله - دنيا الوطنأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، بارتفاع أعداد ضحايا العنف في الاعتصام إلى 30 قتيلًا.وقالت وكالة أنباء السودان: إن النائب العام شكّل لجنة للتحقيق في العنف عند موقع الاعتصام.وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال فض اعتصام في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، ارتفع إلى أكثر من 30.وأضافت اللجنة أن من المرجح زيادة العدد في ظل عدم الانتهاء بعد من حصر العدد الفعلي للقتلى.