شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة هل سيلتزم بقرار المفتي حول رؤية الهلال؟

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة هل سيلتزم بقرار المفتي حول رؤية الهلال؟
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، حسن الجوجو، أنهم متقيدون بقرار المفتي العام للديار الفلسطينية، محمد حسين، بخصوص عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وقال الجوجو لـ"دنيا الوطن": غدًا المُتمم لشهر رمضان المبارك، والأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر، وفق ما أعلن الأخ المفتي، ونحن مع هذا القرار.

وأضاف: "لأن للقدس رمزية كبيرة عندنا وعند جموع المسلمين، إضافة لوحدة الوطن والأرض، فنحن نسير وفق قرار المفتي".

وكان المفتي العام للديار الفلسطينية، محمد حسين، أعلن في وقت سابق، تعذر رؤية هلال شوال، ويكون غداً الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

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