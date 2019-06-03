مفتي القدس يظهر بفيديو قبيل الإعلان عن عدم رؤية هلال شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطنظهر المفتي العام للديار الفلسطينية، محمد حسين، في مقطع فيديو قصير، قبيل إعلانه تعذر رؤية هلال شهر شوال.وكان المفتى حسين، في مقطع الفيديو، يتحدث إلى أحد الأشخاص عبر الهاتف، حيث أخبره هذا الشخص أن غدًا هو المُتمم لشهر رمضان، على أن يكون الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.