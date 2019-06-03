السنوار: أدعو الأخوة في السلطة وفتح للقدوم إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، قيادة السلطة الفلسطينية، وحركة فتح، للقدوم إلى قطاع غزة.وقال السنوار: أدعو الأخوة في السلطة وفتح، للمجيء إلى قطاع غزة، للعمل سويًا ومواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، ولطي صفحة الانقسام.وأوضح أن أخطر ما في صفقة القرن، هو قضم الضفة، وهذا يتطلب إطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية، وفق تعبيره.وقال السنوار، خلال لقاء المخاتير والوجهاء، في افطار (موحدون ضد صفقة القرن): "صفقة القرن ستسقط، لذا المطلوب من فصائل العمل الوطني وقادة الفصائل العمل معاً على مواجهة هذه الصفقة".وأضاف: كذلك، نرفض مؤتمر البحرين، وندعو أهالي البحرين لإعلان الحداد والإضراب في 25 و26 حزيران/ يونيو، متابعًا: "نعلن جهوزيتنا لتحقيق الوحدة والشراكة والعمل معا لمواجهة صفقة القرن وتحقيق أهدافنا الوطنية".وثمن السنوار دور إيران، وقال: "أشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها للمقاومة، وأدعو كل الدول العربية والإسلامية إلى الحذو حذوها بدعم المقاومة بالمال والسلاح والخبرات، وأقدم الشكر الخاص لإخواننا في قطر على مجهوداتهم الكبيرة في إعمار غزة.وتابع: كذلك نشكر الكويت على دورها المتقدم في العمل الدبلوماسي في خدمة القضية الفلسطينية.