شؤون فلسطينية

غدًا المُتمم لشهر رمضان في فلسطين والأردن ومصر

غدًا المُتمم لشهر رمضان في فلسطين والأردن ومصر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المفتي العام للديار الفلسطينية، محمد حسين، تعذر رؤية هلال شوال ويكون غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والأربعاء اول أيام عيد الفطر.

إلى ذلك، أعلن مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، أن الثلاثاء المتمم لرمضان والاربعاء اول ايام عيد الفطر.

كما أعلنت دار الافتاء المصرية، أن غدًا هو المُتتم لشهر رمضان، وأن العيد سيكون يوم الأربعاء.

واعلن مفتي عام المملكة محمد الخلايلة تعذر رؤية هلال شوال اليوم الاثنين. 

وقال الخلايلة إن يوم غد الثلاثاء المتمم لشهر رمضان الفضيل، ويوم بعد غد الاربعاء غرة شهر شوال وأول ايام عيد الفطر.

يشار إلى أن السعودية وتركيا والإمارات، أعلنوا أن غدًا هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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