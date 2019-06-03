الدول التي أعلنت غدًا أول أيام عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية، أن غدًا هو أول أيام عيد الفطر المبارك.وأعلنت السعودية، أن غدًا هو أول أيام عيد الفطر، اضافة لذلك، أعلنت الإمارات والوقف السني في العراق، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.أما الدول التي ستكون صائمة غدًا وعيدها يوم الأربعاء، هي مصر، وفلسطين، والأردن، اليابان، وأستراليا، وماليزيا، وأندونيسيا.وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر السعيد، اليوم، بعد تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.وحسمت تركيا مسألة هلال شهر شوال عندما أعلنت مطلع العام الهجري الجاري 1440، أن عيد الفطر سيكون الثلاثاء، وذلك استناداً للحسابات الفلكية.