شؤون فلسطينية

فريق شبابي يقيم معرض "بسمة عيد" للعائلات الفقيرة بغزة‎

فريق شبابي يقيم معرض "بسمة عيد" للعائلات الفقيرة بغزة‎
رام الله - دنيا الوطن
اطلق مجموعة من الشباب في قطاع غزة، حملة الاحسان والتي تقوم بتوفير ملابس العيد للأسر المحتاجة والفقيرة في قطاع غزة، وذلك بجمع ملابس مستخدمة وغسلها ثم كويها، وعرضها في سوق مغلق لتتمكن العائلات من توفير ملابس العيد.

وأكد أحمد ابو عبيد، منسق حملة الاحسان، بأن الفكرة نابعة من احتياجات الناس، خاصة وان الفريق الذي يعمل بشكل تطوعي قام بحملة اطعام الصائم وتوزيع مساعدات غذائية، واليوم توفير ملابس للعيد للعائلات المتعذرة

وأضاف، أن الحملة تعمل للعام الثاني عشر على التوالي، وتشهد اقبال كبير من العائلات التي نتصل بهم، من خلال فريق تطوعي يعمل كخلية نحل، كلاً في مكانه ومهامه، حيث استطعنا تحقيق حلم الاطفال في لبس العيد طيلة هذه الاعوام التي مضت.


من جانبٍ أخر قالت أسيل حنون، والتي تعمل عضوة متظوعة في فريق حملة الاحسان، بأن المعرض هو ثمار لمجهود قمنا به من زمن، من أجل توفير ملابس للاطفال والامهات، من خلال خطة قمنا بها بجمع ملابس مستخدمة او جديدة من خلالمتبرعين او تُجار .

ودعت حنون، كافة المستثمرين ومن يستطيع توفير ملابس للفقراء او المحتاجين الا يتردد من خلال عمل تطوعي دون مقابل، موضحة أهمية الاحسان العائلات الفقيرة بغزة.

 

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