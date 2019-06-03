مفزاك لايف: لم يتم إصدار تعليمات لإدخال مواد ذات استخدام مزدوج إلى غزة

رام الله - دنيا الوطننفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تكون سمحت السلطات الإسرائيلية، بادخال بعض المواد إلى قطاع غزة.وقال موقع (مفزاك لايف): إنه لم يتم إصدار أي تعليمات جديدة حول إدخال مواد ذات استخدام مزدوج عبر معبر (كرم أبو سالم) إلى قطاع غزة.يشار إلى أن نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، قال في وقت سابق: إن السلطات الإسرائيلية، قررت السماح بإدخال الأسلاك الفولاذية للصيادين الفلسطينيين، وبعض المواد المحظورة منذ أكثر من ست سنوات.وأوضح عياش، أن إسرائيل أدخلت 20 لفة من الأسلاك الفولاذية، يبلغ طول كل واحدة منها 500 متر، لافتاً إلى أن هذه الكمية هي النصف، ضمن تفاهمات التهدئة.وأشار عياش إلى أن هذه الأسلاك تستخدم في عمل مراكب الصيد الكبيرة، وأن تل أبيب كانت تمنع استخدامها بحجة أنها تستخدم في العمل المزدوج.