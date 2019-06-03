ما قصة البقرة النافقة على شواطئ تل أبيب؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلي، بأن السفن التي تحمل المواشي إلى إسرائيل لتسمينها وذبحها غالباً ما تتخلص من الحيوانات المريضة أو الجريحة عن طريق إلقائها في البحر أحيانا، حتى لو كانت لا تزال على قيد الحياة.وقال موقع (سبوتنيك): رأى الإسرائيليون، جثة بقرة متحللة على شواطئ تل أبيب، ويبدو أنه تم القائها من إحدى السفن.يشار إلى أنه تم نقل حوالي 50 ألف عجل إلى إسرائيل في كانون الثاني/ يناير وحده، وأقر الكنيست العام الماضي، قانونا في قراءته الأولية يحظر النقل المباشر للماشية من أستراليا وأوروبا إلى البلاد، ويهدف مشروع القانون المقترح إلى وقف هذه الممارسة تمامًا بعد مرور ثلاث سنوات على أن تصبح قانونًا.