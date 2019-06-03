إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة شبان خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في منطقة شارع الواد بمدينة قلقيلية اليوم الاثنين.وأصيب أحد الشبان، جراء دهسه من قبل آليه تتبع لجيش الاحتلال فيما أصيب شاب اخر بعيار مطاطي بالرأس، كما أصيب شاب شاب بعيار مطاطي الى اجانب اصابة العشرات بالاختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الغاز المسيل للدموع.واقتحم جنود الاحتلال المدينة وفتشوا عدة محلات في منطقة شارع الواد.